Artvin'de mahsur kalan ayı kurtarıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde bahçe tel örgülerine takılarak mahsur kalan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde bahçe tel örgülerine takılarak mahsur kalan ayı kurtarıldı.

Yiyecek aramak için Savaş köyünde yerleşim yerine inen ayı, bir bahçeye girmeye çalışırken tel örgülere takıldı.

Kendi çabalarıyla tel örgüden kurtulamayan ayıyı fark eden köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler uzaktan uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri ayıyı bulunduğu yerden kurtardı.

Araçla ormanlık alana götürülen ayı doğal yaşam alanına bırakıldı.