Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 3 kişi yaralandı
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Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Artvin'in Murgul ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Uğur Topaloğlu idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen kamyonet, ilçeye bağlı Mağara Yaylası'nda yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü ile Mevkiye ve Refiye Topaloğlu yaralandı.
Yaralılar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam