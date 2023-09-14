Arnavutköy'de inşaat çalışması sırasında bina kaydı

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de 4 katlı bina, yanındaki inşaat çalışması sırasında yaklaşık 10 santimetre kaydı. Bina tahliye edildikten sonra mühürlendi. Tedbir amaçlı inşaat çalışması durdururken, zabıta ekipleri bölgede önlem aldı.

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan ve hafriyat çalışması yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binada yaklaşık 10 santimetre kayma meydana geldi. Kaymayı farkeden binadakiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gleen ekipler, tedbir amaçlı binayı tahliye ettikten sonra mühürledi. Yanındaki inşaatta çalışmalar ise durduruldu. Ekipler tehlike oluşturabilecek alanlara vatandaşın girişini engellemek için demir bariyerlerle çevreyi kapadı. Ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.

"TEDBİR AMAÇLI MÜHÜRLENDİ"

Esnaf Mustafa Çakır, "Burada hafriyat alınırken aşağı yukarı 5 yada 6 santimetre açıldı. Yan tarafta bir inşaatta hafriyat alındıktan sonra açılma oldu. Daireler de herhangi bir zarar yok, sorduk bir çatlama olmadığı söyleniyor. Biz açılınca farkettik, şuan da tedbir amaçlı mühürlendi. Belediye kararına göre yıkılıp, yıkılmayacağı belirlenecek şuan tedbir amaçlı mühürlendi" dedi.