Arhavi'de 7 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Arhavi ilçesinde oturdukları 2. kattaki evin balkonunda düşen 7 yaşındaki Erdal Orbay hayatını kaybetti. Orbay ve ailesinin Kahramanmaraş depremi sonrası ilçeye yerleştikleri belirtildi.

1) ARTVİN'DE, BALKONDAN DÜŞEN DEPREMZEDE ÇOCUK ÖLDÜ

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde oturdukların 2'nci kattaki evin balkonunda düşen Erdal Orbay (7), hayatını kaybetti. Orbay ve ailesinin Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye'den gelip ilçeye yerleştikleri belirtildi.

Olay, dün ilçesinin Muratzade Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Orbay, oturdukları 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkonundan düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Orbay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Orbay ailesinin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Osmaniye'den ilçeye gelip yerleştiği belirtildi.