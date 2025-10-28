Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

İzmir'de bir kadın, artan hayat pahalılığını dikkat çekici bir şekilde protesto etti. Trafiğin yoğun olduğu bir noktada araçların önüne yatan kadın, ekonomik zorluklara tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bir süre yerde yattığı, çevredeki sürücülerin ise şaşkınlıkla olayı izlediği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Olayın kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla protesto geniş yankı uyandırdı. Kadının protestosu sırasında herhangi bir müdahale olmadığı, bir süre sonra kendi isteğiyle yerden kalktığı öğrenildi.