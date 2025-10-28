Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
İzmir'de bir kadın, artan hayat pahalılığına dikkat çekmek için trafiğin yoğun olduğu bir noktada araçların önüne yatarak eylem yaptı. Şaşkın bakışlar arasında bir süre yerden kalkmayan kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
O ANLAR KAMERADA
Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bir süre yerde yattığı, çevredeki sürücülerin ise şaşkınlıkla olayı izlediği görüldü.
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Olayın kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla protesto geniş yankı uyandırdı. Kadının protestosu sırasında herhangi bir müdahale olmadığı, bir süre sonra kendi isteğiyle yerden kalktığı öğrenildi.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam