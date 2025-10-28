Haberler

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
İzmir'de bir kadın, artan hayat pahalılığına dikkat çekmek için trafiğin yoğun olduğu bir noktada araçların önüne yatarak eylem yaptı. Şaşkın bakışlar arasında bir süre yerden kalkmayan kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • İzmir'de bir kadın, artan hayat pahalılığını protesto etmek için trafiğin yoğun olduğu bir noktada araçların önüne yattı.
  • Protesto sırasında herhangi bir müdahale olmadı ve kadın bir süre sonra kendi isteğiyle yerden kalktı.
  • Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İzmir'de bir kadın, artan hayat pahalılığını dikkat çekici bir şekilde protesto etti. Trafiğin yoğun olduğu bir noktada araçların önüne yatan kadın, ekonomik zorluklara tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bir süre yerde yattığı, çevredeki sürücülerin ise şaşkınlıkla olayı izlediği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Olayın kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla protesto geniş yankı uyandırdı. Kadının protestosu sırasında herhangi bir müdahale olmadığı, bir süre sonra kendi isteğiyle yerden kalktığı öğrenildi.

Haberler.com
