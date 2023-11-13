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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Küçükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin soğuk hava deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangına Korkuteli Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilçe orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale etti ve yangın başka bir yere sıçramadan söndürüldü. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.