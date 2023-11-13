Antalya'nın Korkuteli ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Küçükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin soğuk hava deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangına Korkuteli Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilçe orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale etti ve yangın başka bir yere sıçramadan söndürüldü. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Küçükköy Mahallesi'nde bulunan Küçükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin soğuk hava deposunda yangın çıktı.
İçerisindeki plastik kasalar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına, Korkuteli Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilçe orman işletme müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, başka bir yere sıçramadan söndürüldü.
Yangının, elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.