Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ovacık köyünde aşure dağıttı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Ovacık köyünde bulunan Üçoluk Yaylası'ndaki aşure dağıtımına katıldı. Çocukluk yıllarının Ovacık'ta geçtiğini belirten Uysal, "Burada çocukluk arkadaşım Tahsin Tozan kardeşimin aşure dağıtımı etkinliğine katılıyoruz bugün. Allah kabul etsin. Yiyen, katılan bütün komşularımızın da ölmüşlerine değsin" dedi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Ovacık köyünde bulunan Üçoluk'taki Havut Önü Camii'nde aşure dağıtımına katıldı. Babasının öğretmenliği dolayısıyla çocukluğunun Ovacık köyünde geçtiğini belirten Uysal, "Üçoluk Yaylası'ndaki bu cami de hayatta ilk hatırladığım camidir. Burada çocukluk arkadaşım Tahsin Tozan kardeşimin aşure dağıtımı etkinliğine katılıyoruz bugün. Allah kabul etsin. Yiyen, katılan bütün komşularımızın da ölmüşlerine değsin" diye konuştu. Kaselere aşure dolduran Uysal ardından yurttaşlarla sohbet etti.

Uysal, ardından ailesiyle bir dönem yaşadığı, okula başladığı Söğütcük mevkiine geçti.