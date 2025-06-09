Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi

Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi
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Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Mermerli Plajı'nda uygulanan giriş ücretinin bin TL'ye kadar çıktığı iddiaları üzerine Antalya Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik, plajın herkese açık olduğunu ve şezlong ücretinin bugünden itibaren 500 TL olarak uygulanacağını duyurdu.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tarihi Mermerli Plajı'nda uygulanan giriş ücretinin bin TL'ye kadar çıktığı yönündeki gelişmeler üzerine Antalya Valiliği açıklama yaptı. Valilik, plajın herkese açık olduğunu ve şezlong ücretinin bugünden itibaren 500 TL olarak uygulanacağını duyurdu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mermerli Plajı'ndaki restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmesini geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen asayiş bilgilendirme toplantısında paylaşmıştı.

FİYAT TARTIŞMASI BAŞLADI

Vali Şahin, plajın Antalya Valiliği'ne tahsis edildiğini belirterek, "Orayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız valiliğimize tahsis etti. Biz de valilik olarak orada yoğun çaba gösteriyoruz. Restorasyon çalışması sadece oradaki restoranın ihya edilmesi değil, içine girdikçe gördük ki bina altındaki surlar hemen hemen neredeyse yıkılıyor. Bazı yerler çöplük haline gelmiş, bazı sur duvarları elden çıkmış.

Tuvaletler kullanılmaz halde, park içine girilmez halde yani Antalya'nın en güzel noktası maalesef çok kötü durumdaydı ve büyük miktarda para harcadık. 80 milyonu aştı daha da harcayacağız. Bittiğinde Antalyalıların yüzünün akı olacak bir mekan ortaya çıkacak. Burayı da valilik şirketi olarak işletmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla fiyatı makul olsun istiyoruz. İnsanlar buraya rahatlıkla gelebilsin istiyoruz. Oradaki gün batımından tüm Antalyalılar ve turistler istifade etsin istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde" ifadelerini kullanmıştı.

Restorasyon çalışmaları sürerken Mermerli Plajı'nın 30 Mayıs 2025 tarihinde özel bir işletmeye devredildiği öne sürüldü. Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan plajda, giriş ücretlerinin yüksekliği kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

GİRİŞ ÜCRETİ 1000 LİRA

Plajın hizmete açılmasının ardından giriş için kişi başı bin TL ücret alındığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Düzenlenen fişlerde iki kişilik giriş ücreti olarak 2 bin TL alındığı görülürken, içecek fiyatlarının da yüksek olması dikkat çekti. Uygulanan fiyat politikası sosyal medyada ve kentte tepkiyle karşılandı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Tartışmaların ardından Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada plajdaki şezlong ücretlerinin 500 lira olarak uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi: "Bazı medya mecralarında 'Valiliğe Devredilen Plajda Bin TL Giriş Ücreti Şoku' başlıklı habere ilişkin basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Mermerli Plajı, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iştirak şirketimiz AYDAŞ tarafından 28 Mayıs 2025 tarihinde Kaleiçi'nde hizmet veren Puding Otel'e herkese açık olmak kaydıyla kiralanmıştır. Sözleşmeyi kiralayan olarak imzalayan otel sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kerem Çankaya'dır. Şezlong günlük kira bedeli Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgesinde uygulanan kira bedelleri dikkate alınarak işletici firma tarafından tespit edilmiştir. İşletici firma ile yapılan görüşme neticesinde bugünden itibaren şezlong kira bedeli 500 TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFenasi Kerim:

allahın plajına bile çakal sürüleri üşüşmüş hey gidi para

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ben 35 yildir almanyadan 6 haftalik tatile karavanimla Türkiyenin essiz dogal güzelliklerini koylarini dolasirdim ancak Türkiyemizin esnafi ve halkimiz cok degisti en bakir yerler koylarda cöp dag gibi deniz tavuk kemigi poset bira sisesi kirigi icinde sürücüler asabi kavgaya bahane ariyorlar ahlak deseniz iyice bozuldu güven yok basiniza bir sey gelirmi mechul pahaliliktada sanki avrupa o yüzden ben 2 yildir vatan özlemime ve kibris gazisi olmama ragmen yunanistana ve arnavurtluga gidiyorum.

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Haber YorumlarıALİ BEY:

HALKIN OLAN YERLERİN HALKA PARAYLA VERİLDİĞİ TEK ÜLKEYİZDİR HERHALDE. VALİLİK BİDE ŞİRKETLEŞMİŞ VAY ANAM VAY.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

devlet vergiyi niye alır emniyet asayiş adalet eğitim sağlık ulaşım imar altyapısı gibi benzeri hizmetlerin giderlerini karşılamak için alır vergi vermek vatandaşlık görevidir hal böyleyken vatandaş vergilerle adeta dımdızlak soyulurken valilik efendim oraya bu kadar para harcadık bunun bedelini ödeyeceksiniz demeye getiriyor zaten hizmet etmek işiniz bedeli alınan vergilerle fazlasıyla ödenmiş daha ne istiyorsunuz bu milletten fırsatını bulsanız kendi evine bile tuvalete gidenden para alacaklar

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