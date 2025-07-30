Antalya'daki Orman Yangını, Endemik Lara Çöveni Türüne Zarar Verdi

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde geçen cuma günü yaşanan orman yangınında, Türkiye'de sadece Antalya falezlerinde yayılış gösteren, 'Lara gelini' olarak da bilinen endemik bitki türü 'Lara çöveni' de büyük ölçüde zarar gördü. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Gökhan Deniz, yangınların yalnızca ağaçları değil, yeryüzünde başka örneği bulunmayan canlıları da yok ettiğini vurguladı.

Muratpaşa ilçesinde geçen cuma günü yaşanan orman yangınında ağaçların yanı sıra, birçok canlı türü zarar gördü. Zarar gören türlerden biri de Türkiye'de sadece Antalya falezlerinde yayılış gösteren endemik bitki Lara çöveni oldu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Deniz, 'Lara gelini' olarak da tanımlanan Lara çöveninin yalnızca Muratpaşa ilçesi falez yapısında, deniz spreyinin tuz etkisi altında geliştiğini söyledi. Prof. Dr. Deniz, "Bu tür, yeryüzünde sadece bu lokal bölgede yetişiyor. Hızlı ihtisaslaşma ve topoğrafik çeşitliliğin fazla olması burayı eşsiz kılıyor. Ancak bu özel yapısı nedeniyle küresel ısınma ve yangınlar gibi tehditlere de çok açık dedi.

ERMENEK YANGINLARI TÜRÜN YAYILIŞ ALANINI YOK ETTİ

Muratpaşa ilçesi sınırlarında bulunan Ermenek Mahallesi ormanında son günlerde ardı ardına çıkan yangınlarda türün önemli yaşam alanlarının kül olduğunu aktaran Prof. Dr. Deniz, "1845'te ilk kez bu bölgede keşfedilen tür, ormanlık alan ve falez geçişinde hayat buluyor. Ancak bu yangın, türün en önemli gelişim merkezlerinden birini büyük oranda tahrip etti. Belki de yeryüzündeki son bireyler yanarak yok oldu diye konuştu.

YANGIN TÜRLERİ DE YOK EDİYOR

Orman yangınlarının sadece ağaçlara değil, eşsiz ekosistemlere de zarar verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Deniz, "Endemik türlerin yaşam alanları genellikle çok sınırlı. Bu yangınlarda sadece bitki değil, biyolojik hafıza da kayboluyor. Lara çöveni gibi türlerin yok oluşu, sadece Antalya'yı değil, dünya doğa mirasını etkiler dedi.

YOK OLUŞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden olan Lara çöveninin, yalnızca Türkiye'de ve Antalya'nın falez yapısında doğal olarak yetişen endemik bir bitki türü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Deniz, "Belki de yeryüzünde sadece birkaç metrekarelik alanda varlığını sürdüren bu tür, yangınla birlikte yok oluşa bir adım daha yaklaştı. Lara çöveni, 1845 yılında ilk kez Kaleiçi'nin doğusundaki ormanlık alanda keşfedilmişti. Ermenek Ormanı'ndaki yangın, türün en önemli gelişim merkezlerinden birini geri döndürülemez şekilde tahrip etti. Bu türün kaybı, sadece Antalya'nın değil, dünyanın doğa mirasının kaybıdır diye konuştu.