Antalya'da Yeni Cami İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Antalya'nin Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi'nde yapımına başlanan, inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 80'i tamamlanan Fatma-Abdullah Kızılateş Camii'nin en geç 3 ay içinde ibadete açılması planlanıyor.

Gazipaşa'nın 10 bin nüfusa sahip en kalabalık mahallesi olan Pazarcı Mahallesi, ilk camisine kavuşmak için gün sayıyor. Temeli 21 Kasım 2022'de atılan caminin inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 80'i tamamlandı. Caminin döşeme, duvar kaplaması, dekorasyon işlemleri ve pencere prekast çalışmalarının ardından alçıpan kaplama ve sıva işlemleri yapılacak. Caminin dış cephe ferforje çalışmasının ardından ise boya ile peyzaj çalışmaları tamamlanıp en geç 3 ay içinde ibadete açılması planlanıyor.

Selçuklu mimarisine göre yapılıyor

Pazarcı Mahallesi'nin ilk camisi olma özelliğini taşıyan Fatma-Abdullah Kızılateş Camii, modernize edilmiş Selçuklu mimarisiyle yapılıyor. Caminin ana binası iki minareli olarak inşa edilecek. Son cemaat yeri ve mahveri bulunan camide aynı anda 500 kişi ibadet edebilecek. Camiden ayrı modern bir şadırvana sahip olacak projede; lavabolar, çocuk bakım odası ve engelli vatandaşlar için ayrılmış engelli rampaları yer alacak.

"3 ay içinde ibadete açılacak"

Pazarcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Tuncel, cami inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek "Caminin inşaat çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 80'i tamamlandı. Camiyi 3 ay içinde mahallemizin ibadetine açmayı planlıyoruz. Gazipaşa'nın en kalabalık mahallesi olmasına rağmen camisi bulunmayan Pazarcı'ya cami yapıldığı için çok mutluyuz. İlçemize ve Pazarcı halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA