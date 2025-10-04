Haberler

Antalya'da Yazdan Kalma Bir Gün: Sıcak Hava ve Denize Girenler

Antalya'da Yazdan Kalma Bir Gün: Sıcak Hava ve Denize Girenler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı hava hakimken, Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandı. Konyaaltı Sahili'nde sıcak havayı fırsat bilenler denize girip güneşlenirken, önümüzdeki hafta yağış bekleniyor.

YURDUN büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Ülkenin büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da yazı andıran bir gün yaşandı. Dün akşam saatlerinde ve gece boyunca kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde güneş tekrar yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 27 dereceye, nem oranının yüzde 60'a kadar ulaştığı kentte, sahiller doldu. Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazıları dalgalı denizde yüzerken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Denize girenlerden bazıları dalgalar nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları sahilde bulunan kayalıktan suya atladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; kentte gelecek hafta yağış bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Bakanlık 'gıda sahtekarları' listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor

Gıda sahtekarlarının listesi güncellendi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.