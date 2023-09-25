Antalya'da tur minibüsü ambulansa çarptı, sürücü sıkıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün çarptığuı ambulans devrildi. Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarırken, turist aile durumunu kontrol etmek istedikleri bebeği sağlık ekiplerine vermedi.

Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Alanya'ya seyir halindeki Osman Ç'nin kullandığı özel bir hastaneye ait 07 AJB 945 plakalı ambulansa, bulvardan karayoluna çıkan İsmail D., idaresindeki 07 FAM 19 plakalı tur minibüsü yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola devrilen ambulans içerisinde sürücü sıkıştı.

Osman Ç., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlık kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Bebeklerini vermedi"

Kazay karışan ve havalimanına giden turist aile ise kucaklarındaki bebeğin kazadan etkilenebilme ihtimaline karşı kontrol etmek için isteyen sağlık ekibine vermedi. Tercüman aracılığıyla bebeği hastaneye götürmeyeceklerini, ambulansta herhangi bir sorunu olup olmadığını kontrol edeceklerini ısrarla söylemelerine rağmen turist aile bebeği vermemekte direndi.

"Ambulans kırmızı ışıkta geçti"

Tur minibüsü sürücüsü İsmail D., kendisine yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettiğini belirterek "Titreyengöl ve çevresindeki otellerden aldığım turistleri havalimanına götürüyordum. Hareket etmeden önce yola baktım. Tüm araçlar kırmızı ışıkta duruyordu. Bir anda sağ taraftan ambulansın geldiğini gördüm. Ambulansın ışıkları yanmıyordu, ve ona çarptım. Ambulansta hasta da yoktu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA