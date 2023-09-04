Antalya'da Şiddetli Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar görüldü.

Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye 8,3 kilogram yağış düştü.

Öte yandan Antalya Valiliğinden yapılan paylaşımda "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor. Yağışların oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara ( ani sel, su baskını yerel dolu yağışı, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.