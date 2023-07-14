Antalya'da Sıcak Hava Nedeniyle Sahillerde Yoğunluk Oluştu

HAVA sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü Antalya'da serinlemek için denize girmeyi tercih edenler sahillerde yoğunluğa neden oldu. Sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği kentte, doğal yaşam parkında kalan hayvanlar, su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, buzlu meyve kokteyli ile serinletildi.

HAVA sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü Antalya'da serinlemek için denize girmeyi tercih edenler sahillerde yoğunluğa neden oldu. Sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği kentte, doğal yaşam parkında kalan hayvanlar, su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, buzlu meyve kokteyli ile serinletildi.

Sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği Antalya'da, termometreler 42 dereceyi gördü. Nemin yüzde 5'e düştüğü kentte, sıcak hava bunalttı. Serinlemek için denize gidenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girip, yüzerek vakit geçirdi. Temmuz ayı mevsim normali 34,2 derece olan Antalya'da, son olarak 2000 yılı temmuz ayında 45 derece ile ayın en yüksek sıcaklığına ulaşıldı.

Sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki 125 türden 1400'e yakın hayvan da unutulmadı. Doğal yaşam parkında kalan hayvanlar, havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletildi. Doğal yaşam parkı sakinlerinden boz ayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyli yediği anlar ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Bazı hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlarda serinlemesi sağlandı. Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Sıcak havalarda hayvanat bahçesindeki canlılara da serinlemeleri için ve diyet amacıyla buzlu meyve veriyoruz. Ayı ailesi, lemur, maymunları buzlu meyve ile diğer hayvanları da fıskiyelerle serinletiyoruz. Ağustos ayı sonuna kadar uygulamamız sürecek" dedi.