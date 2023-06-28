Antalya'da Kurban Bayramı Tatilinde Sahiller ve Mesire Alanları Doldu

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatilciler sıcak havadan bunalınca sahillere akın etti. Denize girenler serinlerken, kurbanını kesenler ise mesire alanlarında piknik yaparak bayramın keyfini çıkardı. Yoğunluk nedeniyle bazı mesire alanlarına girişler kapatıldı.

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak havadan bunalan tatilciler sahilde denize girerek serinlerken, kurbanını kesenler ise piknik yapmak için mesire alanlarını doldurdu.

Kurban Bayramı tatilinde turizm tesislerinin tamamına yakınının dolduğu Antalya'da yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren kentteki sahiller ve mesire alanları doldu. Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler, yoğunluk oluşturdu. 29 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bunalan tatilciler Konyaaltı Plajı'nda denize girdi. Kimi tatilciler ise denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Bazı gençler de kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Bayramı geçirmek ve ailesini görmek için İzmir'den gelen Şenay Çığırtkan, "Deniz, güneş Antalya'da her şey çok güzel. Önce anne ve babamızı gördük. Onları görmek çok keyifli oldu. Sonra ailecek geziyoruz. Burası çok kalabalık. Sabah erken saatte geldik. Herkes bizim gibi düşünüp erken gelmiş" diye konuştu.