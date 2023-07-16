Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde yoğunluk arttı

Son günlerde hava sıcaklığının 44 dereceye çıktığı Antalya'da, gündüz saatlerinde plajlarda, park ve bahçelerde sakinlik yaşanırken, akşam saatlerinde kentte hareketlilik arttı. Güneşin batmasıyla Konyaaltı Sahili'ne giden Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler, denize girdi, plajda oturdu, çocuklar oyun oynadı. Bazı gençler, üzerine çıktıkları kayalardan denize atladı. Yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz yoğunluğun azaldığı caddelerde de akşam saatlerinde yeniden hareketlilik yaşandı. Günlük yolcu sayılarında rekor kırılan kentte trafikte de yoğunluk yaşandı. Özellikle Konyaaltı Sahili'ne çıkan 100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı Caddesi, Migros Kavşağı ve Varyant bölgesindeki yollarda araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.