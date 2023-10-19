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Antalya'da kayıp kız çocuğu inşaatta ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kız çocuğu inşaatta ölü bulundu. İnşaat çalışanları durumu bildirdi ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.