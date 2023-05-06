Antalya'da Hıdırellez kutlamaları, sağanak yağışa rağmen Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı ve Konyaaltı Sahili'nde gerçekleşti. Vatandaşlar, dileklerini suya bırakarak dualar etti.

ANTALYA'da Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında sağanak yağışa aldırmadan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na ve Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Kış mevsiminin bitişi ve baharın habercisi olan Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu sene de Antalya'da çeşitli ritüellerle kutlandı. Dileklerini ve isteklerini çizdikleri kağıtları günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabahın ilk ışıklarında sağanağa rağmen Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, dileklerini çizdikleri kağıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarını suya bıraktı. Bazı kişiler denize attıkları kağıtların arkasından dilekleri için dua ederken, bazıları ise selfie yaparak anı ölümsüzleştirdi.

Annesiyle Hıdırellez için Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktaya kafasına battaniye sararak gelen 10 yaşındaki Kaan Mert Güner ise sağlıkla ilgili dileklerde bulunduğunu kaydetti.