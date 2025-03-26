Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.