Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonucunda B Blok'un üst katlarında mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen personel ve hastalara ambulanslarda ilk yardım hizmeti verildi. Yoğun bakım servisindeki hastalar, çevredeki diğer hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekiplerinin de destek verdiği tahliye çalışmaları devam ediyor.
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam