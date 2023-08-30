Antalya'da görme engelli kiracıya hayırseverler sahip çıktı

Antalya'da ev sahibinin kirayı yükseltmesiyle evden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yüzde 90 görme engeli bulunan kiracı Sermin Bosnak'a yapılan haberler sonrası hayırseverler sahip çıktı. İstanbul'dan bir hayırsever 1 yıllık kirasının karşılayacağını belirterek ev sahibiyle anlaşırken, 1 çocuk annesi Bosnak'ın yüzünde gülücükler açtı. "Antalya üstüme yıkılmıştı, üzerimden büyük bir yük kalktığını hissettim" diyen Bosnak, hayırsevere de, "Yoğun bakımdaki bir hastayı dirilttiniz" sözleriyle teşekkür etti.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde eşinden ayrı yaşayan yüzde 90 görme engelli 1 çocuk annesi Sermin Bosnak (47), 6 yıldır kiracı olarak oturduğu evden çıkması için ev sahibinin baskı yaptığını öne sürdü. Son olarak bin 500 TL olan kirasının 2 bin liraya çıkarıldığını söyleyen Bosnak, bu rakamın ev sahibini tatmin etmediğini ve kendisinden 5 bin lira istediğini savundu.

1 yıllık kirası ödenecek

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi sonrası hayırsever vatandaşlar Bosnak'ın telefonunu adeta kilitledi. İstanbul'dan İbrahim Alan isimli bir hayırsever, Bosnak'ın ev sahibiyle görüştüğünü belirterek 5 bin liradan 1 yıllık kirasını her ay düzenli olarak yatıracağını söyledi.

"Allah ne muradı varsa versin"

Güzel haberi alan Bosnak, iki gündür çok mutlu olduğunu belirterek, "İki gündür çok mutluyum. Bir hayırsever vatandaşımız çıktı ve 1 senelik kiramı üstlendi. Allah razı olsun. İbrahim beye çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradı varsa versin. 5 bin liradan 1 yıl boyunca ödeyeceğini söyledi. Ev sahibi ile görüşüp anlaşmışlar" dedi.

"Yoğun bakımdaki bir hastayı dirilttiniz"

Vatandaşların kira yardımı dışında maddi yardım teklifinde bulunduğunu da aktaran Bosnak, "Yardımcı olanlara, olmak isteyip olamayanlardan Allah razı olsun. Antalya üstüme yıkılmıştı, üzerimden büyük bir yük kalktığını hissettim. Bana kira yardımı yapan İbrahim Bey'e 'Yoğun bakımdaki bir hastayı dirilttiniz' dedim. 1 yıl boyunca rahatım sonrasını Allah bilir" diye konuştu. - ANTALYA