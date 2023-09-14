Antalya'da elektrikli scooter ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli scooter ile ticari taksi çarpıştı. Kazada scooter sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooterun ticari taksiye yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında scooter sürücüsü yaralandı.

Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9508 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Güllük Caddesi istikametinden gelip çevreyolu istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Erinmez'in kullandığı elektrikli scooter, Barış Manço Parkı istikametine gitmekte olan Hüseyin Ünal'ın kullandığı 07 J 0310 plakalı ticari taksiye yandan çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle yol kenarında park halindeki otomobilin altına giren scooter sürücüsü yaralandı. Yaralanan Halil İbrahim Erinmez, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA