Antalya'da Dikim Atölyesi ve Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'da gecekondular arasında yer alan dikim atölyesi ve deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında alevlerin sıçradığı bahçedeki kümeste bulunan tavuklardan 2'si yanarken, 5'i ise kısmen yanmalarına rağmen kurtarıldı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4283 Sokak üzerinde bulunan bir dikim atölyesi ve deposunda çıktı. Kumaş dolu depodan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kendini depodan dışarıya atan iş yeri sahibi Mustafa Ordu (58), yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm atölyeyi ve depoyu sardı. Gökyüzünün simsiyah dumanla kaplanmasına neden olan yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti. Ekipler, alevlerin deponun yanında yer alan 3 müstakil eve sıçramaması için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

2 TAVUK YANDI, 5'İ KURTARILDI

Yanan deponun yanında bulunan bir gecekondunun bahçesinde yer alan kümesteki 2 tavuk yanarken, 5' ise kısmen yanmalarına rağmen kurtarıldı. Kanatları yanan tavukları, vatandaşlar suyla yıkadı. Tavuklara suyla müdahale eden Erdem Sevindik, 'Tavukların çıktığını gördüm ve hemen suyla müdahale ettim. İkisi yangına fazla maruz kalmış. Hayata tutundurmaya çalıştım. Hem dumandan etkilenmişler hem de kanatları yanmış" dedi.

'YANGIN BİR ANDA ÇIKTI'

Yangında başından yaralanan ve ambulansta tedavisi yapılan iş yeri sahibi Mustafa Ordu, atölyesine üzüntülü gözlerle bakarken, büyük korku yaşadığı gözlerine yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken Mustafa Ordu'ya komşuları destek çıktı. Yangının neden çıktığını bilmediğini ifade eden Mustafa Ordu, 'Ben eşya taşıyordum, burada kumaş deposu vardı. Çalışıyordum ve bir anda yangın çıktı" dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)