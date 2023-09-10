Antalya'da Denizde Kaybolan Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren 23 yaşındaki genç, yüzme sırasında kayboldu ve hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.