Antalya'da Bir Günde İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Hüseyin ve Abdullah Yalçın isimli iki kardeş, bir gün arayla hayatlarını kaybetti. Hüseyin Yalçın toprağa verilirken, Abdullah Yalçın'ın cenazesi otopsi için Antalya'ya gönderildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Hüseyin ve Abdullah Yalçın isimli iki kardeş, bir gün arayla hayatlarını kaybetti. Dün hayatını kaybeden Hüseyin Yalçın bugün toprağa verilirken, bugün acı haberi gelen ağabeyi Abdullah Yalçın'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya'ya gönderildi.

Gazipaşa'da ikamet eden iki kardeşi ölüm bile ayırmadı. Hüseyin ve Abdullah Yalçın isimli iki kardeş, bir gün arayla hayatlarını kaybetti. Göçük Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Yalçın bir süredir yakalandığı hastalığı yenmek için tedavi görüyordu. Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Yalçın, perşembe günü hayatını kaybetti.

Birini toprağa vermeden ikinci acı haber geldi

Yalçın ailesi, Hüseyin Yalçın'ı toprağa vermeden ikinci bir acı haberle sarsıldı. Pazarcı Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Yalçın'ın ağabeyi Abdullah Yalçın, eşi, kızı ve damadıyla birlikte yaşadığı evde bugün sabaha karşı yüksekten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Abdullah Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına alınarak önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bir gün arayla hayatlarını kaybeden Hüseyin Yalçın bugün sabah saat 10.00'da Göçük Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ağabeyi Abdullah Yalçın'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya'ya gönderildi. - ANTALYA