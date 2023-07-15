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Bankta uyuduğu sanılan yaşlı adamın öldüğü saatler sonra anlaşıldı

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hastane duvarının önündeki bankta yaşlı bir adam ölü bulundu. Banka sabah saatlerinde uzandığı öğrenilen adamın 6 saat önce öldüğü ortaya çıktı.

Antalya'da hastane duvarının önündeki bankta bir kişi ölü bulundu. 65 yaşındaki adamın 6 saat önce öldüğü ortaya çıktı.

Antalya'da Bankın Üzerinde Ölü Bulundu

Olay, saat 14.30 sırasında Üçgen Mahallesi Anafartalar Caddesi, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki Muharrem Nadi Baran, sabah saatlerinde bankta uyumaya başladı. Her zamanki gibi bankta uyuduğu zannedilen Baran'ın yanına kimse yanaşmadı.

Antalya'da Bankın Üzerinde Ölü Bulundu

6 saat geçmesine ve havanın ısınmasına rağmen banktan kalkmayan yaşlı adamı tanıyan kişiler uyandırmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da Bankın Üzerinde Ölü Bulundu

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın evsiz ve sokaklarda yaşadığı öğrenildi.

Antalya'da Bankın Üzerinde Ölü Bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi Muratpaşa 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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