Bankta uyuduğu sanılan yaşlı adamın öldüğü saatler sonra anlaşıldı

Antalya'da hastane duvarının önündeki bankta bir kişi ölü bulundu. 65 yaşındaki adamın 6 saat önce öldüğü ortaya çıktı.

HERKES UYUDUĞUNU SANDI

Olay, saat 14.30 sırasında Üçgen Mahallesi Anafartalar Caddesi, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki Muharrem Nadi Baran, sabah saatlerinde bankta uyumaya başladı. Her zamanki gibi bankta uyuduğu zannedilen Baran'ın yanına kimse yanaşmadı.

ÖLDÜĞÜ SAATLER SONRA ANLAŞILDI

6 saat geçmesine ve havanın ısınmasına rağmen banktan kalkmayan yaşlı adamı tanıyan kişiler uyandırmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SOKAKLARDA YAŞIYORMUŞ

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın evsiz ve sokaklarda yaşadığı öğrenildi.