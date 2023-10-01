Antalya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin çatı kısmında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangın, bir turistin telefonunu şarj ettiği sırada elektrik prizinde unuttuğu şarj aletinin patlaması sonucu çıktığı üzerinde duruluyor. Yangında maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin çatı kısmında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. 1 kişinin dumandan etkilendiği yangın ekipler tarafından söndürülürken, bazı turistler valizlerini alıp otelden çıktı. Yangının bir turistin telefonunu şarj ettiği sırada elektrik prizinde unuttuğu şarj aletinin patlaması sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

Yangın, saat 10.15 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelin girişinin bulunduğu binanın çatı katında çıktı. Yoğun duman üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangından etkilenen turistler ise kendilerini dışarı attı. Yangında otelin çatı kısmında ve bazı odalarında maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Muhtemel bir yaralanmaya karşı sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Dumandan etkilenen 1 kişinin ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının bir turistin telefonunu şarj ettiği sırada elektrik prizinde unuttuğu şarj aletinin patlaması sonucu çıktığı tespit edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"Şarj cihazının patlaması ile yangının çıktığını düşünüyoruz"

Yangının çıkışına yönelik açıklamalarda bulunan Turan Prince Otelleri Genel Müdürü Zekai Aydın, "Kırgızistan uyruklu bir misafirimiz şarj cihazını prizde takılı bırakıyor. Onun patlaması ile yangının çıktığını düşünüyoruz. Patlama sesi ile ekiplerimiz odaya çıkıyor. Ekipler kısa sürede müdahale etti. Sadece odanın birinde hasar var. Dumandan etkilenen olmadı, resepsiyon üstünde yangın çıktı" dedi. - ANTALYA