Antalya'da 25.05.2025 Tarihine Randevu Yoğunluğu

Antalya'da 25.05.2025 Tarihine Randevu Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da özel tarihlerde nikah kıydırmak isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihi için randevu alarak evlilik cüzdanını almak için başvuruda bulundu. Normalin 5 katı talep olan bu özel gün için toplam 122 çift dünyaevine girecek.

ANTALYA'da evliliklerini özel kılmak isteyenler, 25.05.2025 tarihine randevu almak için nikah dairelerine başvurdu. Bu tarih için normalin 5 katı randevu talebi yaşandı. Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girecek.

Nikah tarihlerini daha anlamlı kılmak isteyen çiftler 25.05.2025 tarihi için aylar öncesinden nikah tarihi almaya başladı. Normal günlerde 5 ile 8 arası nikah kıyılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, gelen yoğun talep sonrası 2'nci salonu açarak gelen çiftleri geri çevirmedi. Normal zamanlardan 5 kat fazla nikahın kıyılacağı evlendirme dairesinde, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak. Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girmek için evlendirme memurluklarına başvurdu.

'YOĞUN TALEPLE KARŞILAŞTIK'

Bu güne taleplerin aylar öncesinden gelmeye başladığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi'nde görevli evlendirme memuru Mustafa Pilavcu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel günde Sayın Başkanımız Muhittin Böcek'in, gelen yüksek talepler doğrultusunda 2'nci salonu açma talimatıyla bizler de bugün 2 salonda, 40 nikah kıyacağız. Böylesine özel bir günde yoğun taleple karşılaştık. Bu gün için çok yoğun bir talep vardı. Günlük olarak 5 ila 8 arasında nikah sayımız oluyordu. Gelen talepleri geri çevirmemeye çalıştık. Diğer ilçe belediyelerinde de çok yoğun bir talep var" dedi.

'GEÇEN YIL NİŞANLANIP BU GÜNÜ BEKLEYEN VAR'

En yoğun günlerinden birisini yaşayacaklarını belirten Pilavcu, "Bu özel gün için yurt dışından nikah için gelen bir çiftimiz var. 5 ile 2'nin uğuruna inanıp geçen yıl nişanlandığını söyleyip nikah için bu günü bekleyen çiftlerimiz var. Çiftlerimiz bu günde dünyaevine girmek istedi bizler de kendilerine destek oluyoruz. Bugün 40 çiftimizin nikahını kıyacağız ve bu sayı ulaştığımız en yüksek rakamlardan birisi. Özel tarihlerden olan 14 Şubat'ın bile üzerinde" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Anne ve babasını bıçakla yaraladı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Böyle evlat olmaz olsun! Anne ve babasına ekmek bıçağıyla saldırdı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.