Anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü, ilk kez görenleri ürküttü! Kalbi olan bakmasın

Anne karnındaki bir bebeğe ait olduğu belirtilen ultrason görüntüsü, sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

İLK KEZ GÖRENLER ÜRKTÜ

Bebeğin ultrason görüntülerini ilk kez görenler bir hayli ürkerken, daha önce görenler ise korku yaşamadı. Fakat bebeğin gözlerindeki ürkütücülük çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti.

IŞIKLARDAN KAYNAKLI

Ultrason görüntüsündeki ürkütücülüğün ışıklardan kaynaklı olduğu ve deri altının da görünmesi nedeniyle böyle bir görüntü ortaya çıktığı belirtildi.

İşte bebeğin o görüntüsü: