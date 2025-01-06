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Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

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Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşmazlığa düştü. Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek kızı mezar taşına "Canım babam" yazdırırken, diğer kızı bu yazıyı "Canım babamız" olarak değiştirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Ankaralı Turgut, bu kez çocuklarının mezar taşına yazılacak yazı konusunda düştüğü anlaşmazlıkla gündeme geldi.

ÇOCUKLARININ "YAZI" KAVGASI

Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek çocuğu Eylem Boran, babasının mezarına "Canım babam" yazdırdı. Ancak bu duruma itiraz eden sanatçının diğer kızı bu yazıyı "Canım babam" yazısını "Canım babamız" olarak değiştirdi.

DİĞER ÇOCUKLARINI TOPA TUTMUŞTU

Hayatta olduğu dönem çocuklarından yalnızca Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy için "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.

Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

hadi onlar anlaşamadı peki bu haber yapılır mı ?

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMGk:

Çocuklarım olduktan sonra telefonum da ki okey oyununu bile sildim evvala evlat yetiştirmek fedakarlık etmek gerek sonuç acı olabilir.. Allah rahmet eylesin o hayatın için de kalıp hayırlı evlat yetiştirmek zor iş

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Vala çok güzel tarif etmisşiniz olayı. anlayana.

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Allah herkese hayırlı evlat versin.

Yorum Beğen82
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

evlatlöar arasında huzur kardeşiliği sağlamak çok zor.. allah herkese hayırlı evlatlar nasip etisn

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Haber YorumlarıHakan:

simdide vicdanini rahatlatmak icinmi babamiz olacsk.vay hayirsiz evlatlar vay zamane evlat

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Haber Yorumlarıyasar :

kondomun önemi

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıSezgin ÖZCAN:

İnsan oğlunun genetik bir özelliğidir bu sağlığında yanında olmadığından dolayı ölünce günah çıkartmaya çalışıyorlar

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Haber YorumlarıErcan Sıtkı:

Yaptığınız haberi zikim

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

haberler para kazanabilmek icin kicindaki son damlaya kadar haber yapar.

Yorum Beğen16
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