Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Ankaralı Turgut, bu kez çocuklarının mezar taşına yazılacak yazı konusunda düştüğü anlaşmazlıkla gündeme geldi.

ÇOCUKLARININ "YAZI" KAVGASI

Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek çocuğu Eylem Boran, babasının mezarına "Canım babam" yazdırdı. Ancak bu duruma itiraz eden sanatçının diğer kızı bu yazıyı "Canım babam" yazısını "Canım babamız" olarak değiştirdi.

DİĞER ÇOCUKLARINI TOPA TUTMUŞTU

Hayatta olduğu dönem çocuklarından yalnızca Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy için "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.