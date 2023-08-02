Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor

Karagöl Tabiat Parkı, her mevsim ayrı güzelliğe bürünerek ziyaretçilerine serin bir ortam sunuyor. Çubuk merkeze 22 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı ve çevresindeki yaylalar, hafta içi ve hafta sonu ziyaret ediliyor. Karagöl, doğal güzellikleri ve sosyal imkanlarıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Karagöl Tabiat Parkı, serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Karagöl Tabiat Parkı'na yaz aylarında da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Etrafı yamaçlarla, çam, ıhlamur, dağ kavağı gibi ağaçlarla kaplı olan Karagöl, ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Çubuk merkeze 22 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı ve çevresindeki yaylalar, hafta içi ve hafta sonu ziyaret ediliyor. Ağustos ayında bile serin olan Karagöl, ziyaretçilerine şehrin sıcak ve stres ile gürültüsünden uzakta zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Son zamanlarda yurdun çeşitli noktalarında orman yangınları olması nedeniyle tedbir amaçlı geçici bir süreliğine mangal yakmanın yasak olduğu tabiat parkında, kimi hazır yiyeceklerle veya evde hazırladıkları yiyeceklerle piknik yaparken, bazıları da yürüyüş yaparken serin bir havada vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Karagöl'e serin havada bir gün geçirmek için ailesi ile geldiğini anlatan ziyaretçilerden Adnan Cansu, "Burada sabah kahvaltımızı yaptık. Misafirlerimizi de buraya getirdik. Karagöl doğal ortam olarak çok güzel, hem göl, hem de etrafındaki ağaçlar ve etrafındaki sosyal imkanlar, çocuklar için oyun alanlarının bulunması, diğer sosyal donatımların bulunması, bu nedenle her yönüyle çok mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum. Doğa harikası bir yer olarak söyleyebiliriz. Ulaşım çok iyi, hem tabela olarak hem de yol olarak çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.