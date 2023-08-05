Ankara Keçiören'de Lavanta Hasadı Yapıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulan bahçede yetiştirilen lavantalar, ziyaretçiler tarafından hasat edildi. Keçiören Belediyesi'ne ait lavanta ve gül bahçesine gelen vatandaşlar, topladıkları lavantaları evlerine götürdü. Bahçede düğün ve nişan çekimleri de yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bahçenin 2 yıl önce kurulduğunu ve daha da genişletileceğini belirtti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulan bahçede yetiştirilen lavantalar, ziyaretçiler tarafından hasat edildi.

Ovacık Mahallesi'ndeki Keçiören Belediyesine ait lavanta ve gül bahçesine, lavanta hasadı için çok sayıda vatandaş geldi.

Burada ellerine makasları alan ziyaretçiler, topladıkları lavantaları sepetlerine koyarak evlerine götürdü.

Düğün ve nişan çekimleri için gelen çiftler ise bahçedeki platolarda fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlarla birlikte hasat yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bahçenin 2 yıl önce kurulduğunu ifade etti.

Altınok, büyükşehirlerin griliğinin kırılması gerektiğini, şehirlerin insanları yorduğunu ve nefes alacak yerlerin yapılması gerektiğini söyleyerek, "Lavanta, gül ve kekik bahçemiz var. 50 bin metrekare. Bunu 140 bin metre kareye çıkartacağız. Şehrin en değerli arazisinde bunu yaptık. Maalesef belediye başkanları, gelenler gidenler bu arsaları nasıl satarız ona bakıyorlar." dedi.

Ankara'nın bütün ilçelerinden bahçeyi görmeye gelenler olduğunu söyleyen Altınok, 9 çekim alanı bulunduğunu, vatandaşların bu alanı düğün ve nişan çekimi için de tercih ettiğini anlattı.

Ziyaretçilerin bahçeye ücretsiz girebildiğini ve bu tarz alanların sayısının çoğaltılması gerektiğini ifade eden Altınok, "Hasat edilen ürünleri köy kahvesine götürüp ikram edeceğiz. Vatandaşlara doğal ve organik sunumlar yapacağız. Ürünler sembolik bir fiyatla yani piyasanın 10'da biri 20'de biri fiyatına olacak." şeklinde konuştu.

Hasada katılan Dilek Işıktan, şehrin ortasında lavanta bahçesi olmasının kendisinde çok güzel hisler uyandırdığını söyleyerek, "Lavantanın kendine ait enerjisi vardır. Onu gerçekten kokuyla birlikte hissettik." dedi.

Fatma Güven ise, bahçeye girdiğinde huzur bulduğunu ve ortamın harika olduğunu belirterek, topladığı lavantalardan yağ elde etmeyi düşündüğünü dile getirdi.