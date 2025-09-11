Haberler

Ankara depremi sonrası Naci Görür'den uykuları kaçıracak sözler

Ankara depremi sonrası Naci Görür'den uykuları kaçıracak sözler
Güncelleme:
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin Çankırı Fay Zonu üzerinde olduğunu belirterek, bu hattın 7 büyüklüğüne varan deprem üretebileceği uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, sabah 08.24'te 11,08 kilometre derinlikte kaydedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN ENDİŞELENDİREN SÖZLER

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür, fay zonunun tehlikesine dikkat çekerek, "Bu zon büyüklüğü 7'ye varan deprem üretebilir" uyarısında bulundu.

İşte Naci Görür'ün o mesajı;

"GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Depremin ters fay nitelikli olduğuna işaret eden Görür, fay hattının yaklaşık kuzey yönlü ilerlediğini ve Kırşehir Masifi'nin batı sınırını oluşturduğunu ifade etti. Görür, "Dağdemir-Kalecik/Ankara'da 4.1 büyüklüğünde sığ bir deprem oldu. Geçmiş olsun" mesajı da paylaştı.

500

