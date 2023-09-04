Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki arkadaş Trabzon'da toprağa verildi
Ankara'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden İsmail Cem İslam ve Adil Öztürk, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazı Vakfıkebir Merkez Yeni Camii'nde kılındıktan sonra gençler aile mezarlıklarına defnedildi.
Ankara'da hafta sonu geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden iki arkadaş bugün memleketleri Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.
Dün Ankara'da meydana gelen trafik kazada hayatını kaybeden Trabzonlu gençler İsmail Cem İslam (25) ve Adil Öztürk (25) için bugün Vakfıkebir Merkez Yeni Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Şükür Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazından sonra İsmail Cem İslam ilçeye bağlı Hacıköy mahallesindeki aile mezarlığına, Adil Öztürk İse Baliya Dağındaki evinin yanındaki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ve aileleri katıldı. - TRABZON