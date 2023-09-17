Ankara'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü haftası kapsamında Ankara'da 9. kez Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi. Gençlik Parkı Büyükşehir Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Tur, Ulus, Maltepe ve Bahçeli güzergahlarını izleyerek tamamlandı.

"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" haftası kapsamında Ankara'da 9. kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gençlik Parkı Büyükşehir Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Gençlik Parkı istikametinden Ulus, Maltepe, Bahçeli güzergahlarını izleyen grup, toplanma noktasına dönerek bisiklet turunu tamamladı.

Organizasyon sorumlusu Burçin Tarhan, yaptığı açıklamada "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun sürdürülebilir ve aktif ulaşım konularına dikkat çekmek için bir farkındalık eylemi olarak adlandırıldığını ve bu yıl yurt içi ve yurt dışında 150 şehirde eş zamanlı düzenlendiğini belirtti.

Tarhan, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için buradayız. Ankara'da bisiklet süren kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı, yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyoruz." diye konuştu.