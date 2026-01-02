Haberler

Ankara'da Soğuk Hava Kuğulu Park ve Eymir Gölü'nü Buzla Kapladı

Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından sıcaklık eksi 11 dereceye kadar düştü. Kuğulu Park'taki havuz ve Eymir Gölü buz tuttu. Ziyaretçiler, süs havuzunda yüzen kuğu ve ördeklerin görüntülerini kaydetti.

ANKARA'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte Kuğulu Park'taki havuz ve Eymir Gölü buz tuttu.

Başkentte yeni yılın ilk günü etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Kentin simgelerinden Kuğulu Park'taki süs havuzu soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Parktaki kuğu ve ördeklerin yaşam alanları havuzun buz tutmasıyla daralırken, görevleriler yer yer buzları kırarak onlara alan açtı. Havuzu besleyen şelale de yine buz tuttu. Soğuk havaya rağmen Kuğulu Park, yine ziyaretçilerle doldu. Ziyaretçiler süs havuzunda buz kırıntılarının arasında yüzen kuğu ve ördekleri izleyip, fotoğraf ve videolarını çekti. Ankara'nın diğer sembol noktalarından Eymir Gölü'nün etrafı da yine kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Yüzeyi de buzla kaplanan gölde güzel görüntüler ortaya çıktı.

