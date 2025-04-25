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Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

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Ankara'da sefer yapan özel halk otobüsünde tavandan yağmur suları damladı. Otobüsün yerleri ve koltukları sırılsıklam oldu. Islanan koltuklara bant çekildiği görülürken yolcular çareyi şemsiye açmakta buldu.

Ankara'da Ege Mahallesi- Beştepe güzergahında seferini gerçekleştiren339-7 numaralı 06 HO 1145 plakalı özel halk otobüsünde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre; özel halk otobüsünün tavanından yağmur suları damladı.

YOLCULAR ŞEMSİYE AÇTI

Tavandan damlayan yağmur suları otobüsün yerlerini ve koltuklarını ıslattı. Otobüste bulunan yolcular çareyi içeride şemsiye açmakta buldu.

ISLANAN KOLTUKLARA BANT ÇEKTİLER

Yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde otobüsün içerisine akan suyun yolcuların üzerine damladığı, bazı yolcuların ıslandığı ve ıslanan koltuklara bant çekildiği görüldü.

Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTürk Galatasaray aşk:

Mansur yavaş diyenler nerdesınız

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