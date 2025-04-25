Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı
Ankara'da sefer yapan özel halk otobüsünde tavandan yağmur suları damladı. Otobüsün yerleri ve koltukları sırılsıklam oldu. Islanan koltuklara bant çekildiği görülürken yolcular çareyi şemsiye açmakta buldu.
Ankara'da Ege Mahallesi- Beştepe güzergahında seferini gerçekleştiren339-7 numaralı 06 HO 1145 plakalı özel halk otobüsünde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre; özel halk otobüsünün tavanından yağmur suları damladı.
YOLCULAR ŞEMSİYE AÇTI
Tavandan damlayan yağmur suları otobüsün yerlerini ve koltuklarını ıslattı. Otobüste bulunan yolcular çareyi içeride şemsiye açmakta buldu.
ISLANAN KOLTUKLARA BANT ÇEKTİLER
Yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde otobüsün içerisine akan suyun yolcuların üzerine damladığı, bazı yolcuların ıslandığı ve ıslanan koltuklara bant çekildiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam