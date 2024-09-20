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Ankara'da Osmaniye Tanıtım Günleri Başladı!

Ankara'da Osmaniye Tanıtım Günleri Başladı!
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Ankara'da, Osmaniye Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen "Osmaniye Tanıtım Günleri" etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bir törenle başladı.

Açılış törenine Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Dr. Asu Kaya, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Osmaniyeli İsa Mesih Şahin, Osmaniye Eski Valisi İsa Küçük, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Keleş, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YÖRESEL ÜRÜNLER TANITILIYOR

Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Ankara'da yaklaşık 100 bin Osmaniyeli yaşadığını belirtti ve tüm Başkentlileri tanıtım günlerine davet etti. Çolpan, etkinlik süresince Osmaniye'nin meşhur yöresel ürünlerinin Ankaralılarla buluşacağını ifade ederek, özellikle Osmaniye fıstığı ve bayram kömbesi ikramlarının gün boyu devam edeceğini söyledi. Ayrıca düzenlenecek yarışmalarda vatandaşlara çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.

Ankara'da Osmaniye Tanıtım Günleri Başladı!

22 EYLÜL'DE SONA ERİYOR

Etkinlik kapsamında Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve CHP Osmaniye Milletvekili Dr. Asu Kaya da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi. Osmaniye'nin kültürel ve yöresel değerlerinin tanıtılacağı etkinlikler, 22 Eylül Pazar günü sona erecek.

Ankara'da Osmaniye Tanıtım Günleri Başladı!

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Yaşam

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