Ankara'da Geyik Yavrusu Doğaya Salındı

Ankara'nın Güdül ilçesinde evlerin bulunduğu bölgeye inen geyik yavrusu, ekiplerce doğaya salındı. İlçenin Boyalı Mahallesi'nde geyik yavrusu gören vatandaşlar durumu Güdül Belediyesine bildirdi. Zabıta ekipleri geyiği Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti. Burada veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapılan geyik doğal yaşam alanına bırakıldı. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaban hayatının korunması konusunda hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti.