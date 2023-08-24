Ankara'da EGO otobüsü trafik lambası direğine çarptı, bir kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir EGO otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki trafik lambası direğine çarptı. Kazada bir vatandaş yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden EGO sürücüsü, kaldırımdaki trafik lambası direğine çarptı. Kazada bir vatandaş yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesindeki Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybeden EGO sürücüsü, kaldırıma çıkarak trafik lambası direğine çarptı. Devrilen direğin altında kalan bir vatandaş ise yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA