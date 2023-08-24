Ankara'da EGO otobüsü kaldırıma çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi yaralandı

Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, EGO otobüsü kaldırıma çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada bir yayaya da çarpan otobüsün çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da EGO otobüsünün kaldırıma çıkarak sinyalizasyon direğine çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Ziya Gökalp Caddesi'nden seyreden otobüs, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yakınlarında kaldırıma çıktı.

Sinyalizasyon direğine çarparak duran otobüs, bu sırada bir yayaya da çarptı.

Yaralanan yaya, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.