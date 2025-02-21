Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem
Ankara'da pazartesi günü meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından Elmadağ ilçesinde saat 09.36'da 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Karacahasan Mahallesi'nde saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 kilometre olarak ölçüldü. AFAD Deprem Dairesi ise depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
5 GÜNDE 2'NCİ DEPREM
Ankara'da pazartesi günü de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Etimesgut'ta meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçülmüştü.