MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan öldürüldü
İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı

İstanbul'da kar fırtınası başladı! Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti

Aile Hekimliği'nde yeni dönem! Sistem sil baştan değişti

Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da pazartesi günü meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından Elmadağ ilçesinde saat 09.36'da 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Karacahasan Mahallesi'nde saat 09.36'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 kilometre olarak ölçüldü. AFAD Deprem Dairesi ise depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

5 GÜNDE 2'NCİ DEPREM

Ankara'da pazartesi günü de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Etimesgut'ta meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçülmüştü.

Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
img

Milyonlarca emekliye bayram öncesi kötü haber
img

İstanbul'da kar fırtınası başladı! Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı
img

Fransa yönetimi bir kez daha Trump'ı tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.