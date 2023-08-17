Ankara'da Baba ve Kızı Gölette Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir gölette meydana gelen olayda, kızını kurtarmak için suya atlayan baba ile kızı hayatını kaybetti. Baba ve kızı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara'da gölete düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba ile kurtarmaya çalıştığı kızı hayatını kaybetti.

Olay, Gölbaşı ilçesinin kırsal bölgelerinde yer alan bir gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybeden 11 yaşındaki Hira Nur Sarıışık, ailesiyle birlikte gezmeye gittiği yerde bulunan gölete düştü. Kızının boğulduğunu göre baba Yüksel Sarıışık (36) da çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı baba ile kızın yaşamını yitirdikleri belirlendi. Talihsiz baba ve kızı, Bala ilçesine bağlı Küçük Davdanlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Çocuğu düşünce onu kurtarmak için suya atlamış"

Olayla ilgili konuşan esnaf Hasan Salim, "Vefat eden arkadaşımız yakın komşumuzdu. Dün akşam saatlerinde çocuğu gölete düşmüş. Kendisi de çocuğunu kurtarmak için suya atlamış. İkisi de boğularak hayatını kaybetmiş. Bugün de defnedileceklermiş. Çok üzüldük. Sevdiğim, değer verdiğim birisiydi. Her gün görüşürdük" dedi. - ANKARA