Ankara'da 17 yaşındaki çocuk Süvari Çayı'nda boğuldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği Süvari Çayı'nda boğuldu. Kerem Keleşoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği Süvari Çayı'nda boğuldu.

Beypazarı ilçesi Uruş Mahallesi'nde bulunan Süvari Çayı'na serinlemek için arkadaşıyla birlikte giren 17 yaşındaki Kerem Keleşoğlu bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu Keleşoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA