Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut'ta Yeni Tesisler İnşa Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ne iki ayrı tesis kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 7 bin metrekarelik aile yaşam merkezi ve yaklaşık 4 bin metrekarelik sosyal yaşam merkezinin inşaat çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin ihtiyaçlarını önceleyen projelere imza atmayı sürdürüyor. ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yapımına başlanan aile yaşam merkezi ile sosyal yaşam merkezinin yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Her iki tesisin de inşaat çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Projelerin son durumunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi sakinlerine anket yaparak ihtiyaçları doğrultusunda yapımına başladığımız: Aile Yaşam Merkezi ve Sosyal Yaşam Merkezini yıl sonuna kadar hemşehrilerimizin hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.

ETİMESGUT AYM'DE İNŞAAT YÜZDE 40 SEVİYESİNE ULAŞTI

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, Yapracık Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüğü Etimesgut Aile Yaşam Merkezi'nin (AYM) inşaatı yüzde 40 seviyesine ulaştı. 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve tamamlanmasının ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan merkezde; yetişkin ve çocuk havuzları, buhar odası, sauna, revirin yanı sıra yoga ve fitness eğitim birimleri ile kütüphane, müzik atölyesi, folklor eğitim sınıfı, resim ve el işi atölyeleri, fotoğraf atölyesi, heykel atölyesi bulunacak. Merkezde; bireysel ve engelli çalışma odaları, yabancı dil sınıfları, işaret dili birimi, bilgisayar odaları, çocuk oyun alanı, halkla ilişkiler, psikolog odası ile açık ve kapalı otopark yer alacak.

Yapracık'a bir de sosyal yaşam merkezi kazandırmak için kolları sıvayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Yaklaşık 4 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilen sosyal yaşam merkezi, bol yeşilin olduğu bir sosyal alana sahip olacak. 36 araçlık açık ve kapalı otoparkın olacağı merkez; 210 kişilik bir konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro, 100 kişilik kütüphane, kişisel gelişim kursları atölye ve etüt sınıfları ile bölge halkına hizmet verecek.