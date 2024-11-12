Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret eden sarıklı ve sakallı bir vatandaşın paylaştığı video büyük ses getirdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. ölüm yıl dönümünde tüm yurtta törenlerle anıldı.
Anma törenleri kapsamında vatandaşların akın ettiği yerden biri de Anıtkabir oldu. Bu yıl da ziyaretçi rekoru kıran Anıtkabir'e gidenler arasında yer alan sarıklı ve cübbeli bir vatandaşın çekip paylaştığı video ise kısa sürede viral oldu.
ÖN YARGILARI YERLE BİR ETTİ
Videonun altına "Hem laik hem Müslüman olunmaz diyenler görsün", "Helal olsun Müslüman'a yakışır bir hareket", "Ön yargılı olmamak gerektiğinin videosu olmuş", "Hem sevindim hem duygulandım" şeklinde yorumlar yapıldı.