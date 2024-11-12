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Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret eden sarıklı ve sakallı bir vatandaşın paylaştığı video büyük ses getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. ölüm yıl dönümünde tüm yurtta törenlerle anıldı.

Anma törenleri kapsamında vatandaşların akın ettiği yerden biri de Anıtkabir oldu. Bu yıl da ziyaretçi rekoru kıran Anıtkabir'e gidenler arasında yer alan sarıklı ve cübbeli bir vatandaşın çekip paylaştığı video ise kısa sürede viral oldu.

ÖN YARGILARI YERLE BİR ETTİ

Videonun altına "Hem laik hem Müslüman olunmaz diyenler görsün", "Helal olsun Müslüman'a yakışır bir hareket", "Ön yargılı olmamak gerektiğinin videosu olmuş", "Hem sevindim hem duygulandım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSer_hat:

İşte bu yaaa.Abdestli namazlı olmak Atatürk'e saygı duymayı,sevgi göstermeyi engel teşkil etmiyor... Kapak olsun...

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Türkiyenin Gündemi resmen komedi. Neymiş Atatürkü sevmemiş veya sevmiş. Banane yahu.

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Haber YorumlarıEmre null:

Atatürk olmasaydı biz olmazdık diyenlere cevap Eger mantıkla bakarsak O zamn osmanli olmasaydı Atatürk olmazdı çünkü Atatürk beşikte kendi kendne yemek yiyemez yürüyemez durumdayken onu ve ailesii koruyan bir Osmanlı vardı o osmanli okullarında okudu mesleğini edindi Allah olmazsa biz olmazdık Atatürk değil çünkü Ataturkten önce de Türk milleti vardı Ataturku sevilebilir ama Atatürk olmasaydı biz olmazdık deyip Ataturku Allah tan Peygamberden Dinden önde tutmak kafirligin ta kendisidir

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Haber Yorumlarıözen66:

Bizler Onları Seviyoruz ,,Kılık Kıyafetimizden Dolayı Ama onlar Bizi Sevmiyor.. Mustafa Kemal Atatürk Candır

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

hz ALLAH Musa as sorar benim icin ne yaptin ?

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Haber YorumlarıTalha ÇANKAYA:

yaşasın cehennem diyorum başka söze gerek yok

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Haber YorumlarıSelami Alkır:

aziz nesinin bir lafı var: ancak müslümanların ahmakları atatürkü sever diye... o aklıma geldi

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

kalsaydı yerinden dar agacında poz verirdin

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Haber YorumlarıVscorpion:

Kimse Atatürk ile din arasında tercih yapmak zorunda değil O da geçmişteki tüm başarılı ve Türk milletine faydalı liderler gibi önemli ve diğerleri gibi şükran duyulavak büyük bir liderdir. Diğerlerinden farklı kılan ise en son vatanın kurtulmasına emek vermiş öncülük liderlik etmiş büyük bir deha olmuş olmasıdır. O nu sevmek saygı duymak, O nun gösterdiği hedeflere ilerlemek bulmak red etmemek demektir. Kendisi diyor diyor!

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Haber YorumlarıErol Balık:

ahir zamanda yaşıyoruz şaşırmadık

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