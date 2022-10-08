Anıtkabir'de mest eden görüntü! Herkes asker düşecek sandı ama devamını izleyince hayran kaldı

Anıtkabir nöbet değişimi sırasında kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Askerlerin merdivenden indiği sırada kaydedilen görüntü kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videonun altına " 50 kez izledim hala izliyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir grup askerin Anıtkabir'deki nöbet değişimi sırasında sundukları görsel şov, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle askerlerin merdivenden inişi sırasında son basamakta yaptıkları görülmeye değer.

BİR İZLEYEN BİR DAHA İZLEDİ

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran video, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Çok sayıda yorum da alan videonun altına duygu ve düşüncelerini yazan kullanıcılar, bu görüntüyü defalarca kez izlediklerini ifade etti.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;