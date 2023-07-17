Andırın'ın Çokak mahallesinde su sorunu! Köylünün yetkililerden bir ricası var

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Andırın'ın Çokak Mahallesi'nin Kabaca mevkiinde su sorunu yaşanıyor. Sıcakların hayatı zorlaştırdığı şu günlerde köylüler, yetkililerden yardım bekliyor.

"ŞU AN SUYUMUZ AZ AKIYOR"

Bölgede yaşayan Osman Koşar "Borusunu biz döşedik, deposunu devlet yaptırdı. Şu an bizim suyumuz gelmiyor. Bu suyumuzun gözü ve borusunun ihaleye verilip yapılmasını istiyoruz. Deponun gözü yapılmadığından su günde kesiliyor. Günde 20 kilometre gidiyoruz, bu suyu elimizle getiriyoruz" dedi.

"SUYUMUZUN GÖZÜ YAPILSIN"

Bölge sakinlerinden Osman Koşar, şunları söyledi: "Kahramanmaraş, Andırın, Kabaca mevkiinde suyumuz çok az geliyor. Borusunu biz döşedik, deposunu devlet yaptırdı. Şu an bizim suyumuz gelmiyor. Bu suyumuzun gözü ve borusunun ihaleye verilip yapılmasını istiyoruz. Deponun gözü yapılmadığından su günde kesiliyor. Günde 20 kilometre gidiyoruz, bu suyu elimizle getiriyoruz. Şu anda paralı kullanıyoruz. Bunun gözü yapılsın. Gözünde bütün hayvanlar dolaşıyor. Onun için biz mağdur oluyoruz, su gelmiyor. Çok nadir geliyor, geldiğinde de haftada bir kez, iki kez suya gidiyoruz yapmaya. Bu bizim suyumuzun gözü yapılsın. Suyumuzun depoya akmasını istiyorum arkadaş. Tankerimiz yok, arabamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Bunun gözü yapıldığında bu sorun kalkıyor. İhaleye verilsin, bizim suyumuzun gözü yapılsın."

YARIM BEKLİYORLAR

Durdu Koşar ise "Suyumuz kesik, banyo yapamıyoruz. Arkadaşlarımız hep Kadirli'den getiriyor suyu" diyere Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve ekibinden yardım bekliyor. Kaynak: ANKA