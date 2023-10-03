Andırın'da Su Sorunu: Hayvanlarını Satmak Zorunda Kalan Vatandaşlar Tepkili

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Camuzluk Mahallesi'nde su problemi yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Susuzluk yüzünden hayvanlarını azaltmak zorunda kaldığını ifade eden besici İbiş Çam, "Benim 175 tane küçükbaş hayvanım susuz olduğu için satmak zorunda kaldım. Hayvanların sayısını 50'ye düşürdüm. İneklerimi azalttım. Bizim köyümüze şebekeli su verilmesini istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Camuzluk Mahallesi'nde şebeke suyu bulunmuyor. İmkanı olan vatandaşlar evine bulduğu su kaynağından hortumlarla suyunu çekerken, imkanı olmayanlar ise evine su getiremiyor. Bazı vatandaşlar, susuzluk problemi yüzünden küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını satmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor.

"HAYVANLARIMI SATMAK ZORUNDA KALDIM"

Su problemimi yaşayan vatandaşlardan İbiş Çam şöyle konuştu:

"Su için her yere ne kadar makam varsa başvurduk; Kaymakamlık, KASKİ hiçbir cevap alamadık. Benim 175 tane küçükbaş hayvanım susuz olduğu için satmak zorunda kaldım. Bu hayvanların sayısını 50'ye düşürdüm. İneklerimi azalttım. Bizim köyümüze şebekeli su verilmesini istiyorum. Kışın yağmur yağdığı zaman su kaynağımız vardır onunla idare ediyoruz ama yazın tankerlerle, taksiyle bidonlarla getirip suluyorum. O yüzden de hayvanlarımı azaltmak zorunda kaldım."

"SUSUZLUKTAN ÇOK PERİŞANIZ"

Merve Artıkaslan, "Mesela bulaşık makinesini çalıştırdığımız zaman diğerleri çalıştıramıyor, su az olduğu için. Makinemiz yanıyor ya da başka bir şey oluyor. Birimiz kullandığı zaman suyu diğerimiz kullanamıyor. Bu şekilde idare ediyoruz ve suyun gelmesini istiyoruz bir şekilde. Ben de yetkililere buradan bildirmek istiyorum" dedi.

Melek Çalışkan, "Biz diyoruz ki evimizde suyumuz yok, susuzluktan çok perişanız. Ne yapacağımızı bizde bilmiyoruz. Biz su istiyoruz köyümüze" dedi. İsmail Çam ise "Şimdi bu bazılarında su var bazılarında yok. Kendi gücüyle getirdi vatandaş. O yani devlet gücüyle değil kendi gücüyle getirdiler. Ondan sonra geriden sonradan gelenlere de getirilen su veren adamlara da su vermiyor. Bu arada da başka kaynak var. Yani bu arkadaşları memnun edecek başka kaynak var" şeklinde konuştu.