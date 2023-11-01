Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özbudun için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine birçok siyasi ve hukukçu isim katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, bugün Kocatepe Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na gönderildi.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında Ankara'da, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi. Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun için bugün Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Özbudun'un cenazesi toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na gönderildi.

Cenaze törenine; eşi Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr Serap Yazıcı Özbudun, AYM Başkanı Zühtü Arslan, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay katıldı.