Elazığ'a acil iniş yapan uçaktaki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasını Elazığ'a çevirdi. Yakıtı kritik seviyenin altına düşen uçak Elazığ'a acil iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcuların çığlık atıp dua ettiği duyuldu.
Ankara- Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Yolcular korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ELAZIĞ'A ACİL İNİŞ YAPTI
Edinilen bilgiye göre, Ankara- Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ'dan karayolu ile Diyarbakır'a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
YOLCULAR BÜYÜK KORKU YAŞADI
Görüntülerde yolcuların "Bismillahirrahmanirrahim" dedikleri, salavat getirdikleri ve "Uçak iniyor" diye bağırdıkları görüldü.