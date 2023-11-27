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Elazığ'a acil iniş yapan uçaktaki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasını Elazığ'a çevirdi. Yakıtı kritik seviyenin altına düşen uçak Elazığ'a acil iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcuların çığlık atıp dua ettiği duyuldu.